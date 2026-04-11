Serie A: il Cagliari batte la Cremonese, il Torino supera il Verona

Serie A: il Cagliari batte la Cremonese, il Torino supera il Verona
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 18:36News
di Lorenzo De Angelis
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Nelle due partite delle 15:00 del sabato di Serie A, il Cagliari batte la Cremonese 1-0 e il Torino supera il Verona 2-1. In Sardegna un gol di testa Sebastiano Esposito al 18' st piega gli ospiti; sotto la Mole, i granata vanno in vantaggio con Simeone al 6' pt, i veneti pareggiano con Bowie al 38' pt, poi Casadei al 5' st regala la vittoria alla squadra di D'Aversa, che adesso è praticamente salva. (ANSA).