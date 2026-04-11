MN - Rafeal Leao beccato dai fischi di un San Siro infastidito

MN - Rafeal Leao beccato dai fischi di un San Siro infastidito MilanNews.it
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Oggi alle 18:30News
di Lorenzo De Angelis

Al minuto 31 del primo tempo di Milan-Udinese un San Siro particolarmente infastidito ha beccato Rafael Leao con dei fischi. Il 10 rossonero è stato "punito" per aver giocato indietro un pallone invece che velocizzare la manovra dopo un buon recupero di Christian Pulisic. Pochi secondi dopo lo stesso portoghese spreca clamorosamente la palla del possibile pari. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-UDINESE

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller. All. Runjaic 