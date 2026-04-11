Saelemaekers a Milan TV: "Oggi primo passo per la Champions? Tutte le partite lo saranno"

vedi letture

Nel pre-gara di Milan-Udinese, gara valevole per il 32° turno di Serie A Enilive, il giocatore rossonero Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Le sue dichiarazioni.

Come vi sentite?

"Ovviamente non fa mai piacere uscire da una sconftitta, sopattuto contro una big. Però ci siamo ripresi, abbiamo messo subito la testa al lavoro e oggi siamo pronti per l'Udinese"

È un primo passo per la Champions oggi?

"Come tutte le altre partite lo saranno: oggi siamo concentrati sull'Udinese. Siamo fortunati di essere davanti ai nostri tifosi, ci daranno una mano anche loro"

Allegri ha detto che sei maturato: sei contento?

"Ovvio, fa sempre piacere. Provo sempre a crescere, dentro o fuori dal campo: mi fa piacere che lo ha notato il mister e anche oggi proverò a dare il 100% per la squadra, prendendo questi tre punti molto importanti"