Pellegatti deluso: “Brutta serata, nel secondo tempo il Milan è affondato”

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Nel post partita di Napoli-Milan, Carlo Pellegatti ha commentato la deludente prestazione dei rossoneri sul suo canale YouTube. Queste le sue parole:

"0 punti, 0 tiri in porta, è stata veramente una brutta serata. Il Milan è entrato in campo con Fullkrug, Nkunku, i soliti 5 a centrocampo e la solita difesa senza Gabbia, ritmi bassissimi per tutta la partita con un Napoli appena sufficiente che non ha mai impensierito Maignan come il Milan non ha mai impensierito Milinkovic. Nel primo tempo tutto sommato il Milan controbatteva bene, cercava qualche contropiede, teneva bene il Napoli con la solita speranza di affondare il colpo nel secondo tempo. Invece questa volta è stato il Milan ad affondare nel secondo tempo, senza che il Napoli facesse qualcosa di particolare"