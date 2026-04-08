Rampulla sul Milan: "Non è un problema il modo di giocare, ma i singoli"
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato di Milan, soffermandosi in modo particolare sul momento che sta attraversando la formazione di Massimiliano Allegri in vista di un finale di stagione tutt'altro che semplice.
Milan, a rischio la zona Champions ora?
"Dico che il Milan non abbia grandissimi attaccanti, vedendo anche le rivali. Il problema è Pulisic che non segna da 100 giorni, ma anche gli altri non sono mai stati grandi bomber. E Allegri sta cercando di gestire al meglio la situazione. Il problema non è l'attaccante, nel senso che lui non ha un bomber e si adatta con i centrocampisti che possono dargli i gol che mancano. E' un problema di singoli, non di modo di giocare".
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