Tra tutte quelle provate da Allegri, la coppia Leao-Nkunku è la più prolifica

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L'attacco è senza ombra di dubbio uno dei temi più delicati della stagione del Milan. Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug e Gimenez non hanno decisamente reso secondo le aspettative, e la deludente trasferta di Napoli ha ulteriormente confermato le difficoltà che Massimiliano Allegri ha e sta riscontrando.

Al tecnico rossonero non si può recriminare il fatto di non averle provate tutte, visto che sono ben 11 le coppie d'attacco impiegate in stagione. Tra tutte, però, quella più prolifica è composta da Rafael Leao e Christopher Nkunku. Con questi due in campo il Milan ha giocato 7 volte, vincendo in 5, pareggiando e perdendo in una, approfittando del contributo sia del portoghese che del francese, che hanno insieme totalizzato 4 gol e 3 assist.