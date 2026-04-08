José Altafini usa le parole del grande Gino Bartali per parlare dell'attacco del Milan
José Altafini, grande ex attaccante rossonero, ha commentato così a Tuttosport il momento dell'attacco del Milan: "Per parlare dell'attacco del Milan prendo in prestito le parole del grande Gino Bartali: 'L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare...'. L'attacco è il reparto che necessita di maggiori interventi. Per prima cosa va acquistato un grande attaccante. A questo Milan manca soprattutto un bomber da 20 gol all'anno. Anzi più di uno... L'attacco del Milan va rifatto daccapo. Oltre al centravanti titolare vanno prese un altro paio di punte al posto di quelle attuali. Solo così il reparto offensivo si alzerà di livello.
Chi prenderei come centravanti? Mi piace Kean. Tra Fiorentina e Nazionale ha fatto diversi gol ed è cresciuto molto negli ultimi due anni. Lo reputo un centravanti bravo e dalle potenzialità interessanti. Per questo dico che lo vedrei bene in maglia rossonera".
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