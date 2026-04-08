Conte o Allegri in Nazionale? Braglia vedrebbe meglio Carlo Ancelotti

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All'indomani di Napoli-Milan 1-0, gara che ha visto i rossoneri scivolare al terzo posto sopravanzati proprio dai partenopei, sono tante le critiche che piovono nei confronti di Massimiliano Allegri e della sua squadra. Che non sia un buon periodo per il Diavolo lo dicono anche i numeri e i risultati: dopo il Derby vinto contro l'Inter, la formazione milanista ha perso due partite e vinta solamente una, frenando bruscamente in classifica. Simone Braglia, ex portiere, dopo aver parlato della sfida a TMW Radio, ha detto la sua su chi preferisce tra Conte e Allegri come CT della Nazionale. Le sue parole.

Italia, chi preferisce tra Conte e Allegri?

"Conte, perché comunque è più leader, più carismatico rispetto ad Allegri. Però mi stuzzicherebbe anche a me una persona diversa dal solito giro che c'è. Ci vuole un cambio radicale, se andasse via dal Brasile vedrei bene Ancelotti"