G. Galli sulla crisi della Nazionale: "Avete visto tutti Napoli-Milan? C'erano tre italiani in campo"

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Giovanni Galli, ex portiere rossonero, intervistato da Il Mattino, ha commentato così la crisi della Nazionale italiana: "Questa ricerca del ct oggi è davvero una fesseria. Se fosse così facile migliorare la situazione... Non penso che gli ultimi allenatori siano stati di basso livello: Ventura, Mancini, anche Gattuso sono ottime figure professionali. Pure non siamo andati ai Mondiali. Il ct non è un mago che arriva a risolve tutto: o capiamo che bisogna riformare molte cose e fare cambiamenti oppure è inutile.

Avete visto tutti Napoli-Milan, no? Punterei più l'attenzione sul numero di italiani in campo. Erano tre al fischio d'inizio: Buongiorno, Spinazzola, Bartesaghi. E Udinese-Como? C'era solo Zaniolo. Come pretendiamo di migliorare? Vorremo andare ai Mondiali, ma con quale obiettivo?".