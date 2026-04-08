MN - Da Milanello: allenamento per i titolari a Napoli, gli altri partitella contro la Primavera

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Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, oggi a Milanello è stata giornata di allenamento per qualcuno e di partitella in famiglia per altri. Max Allegri, insieme al suo staff, ha di fatto suddiviso la rosa in due gruppi: i titolari di lunedì hanno svolto allenamento sul campo con esercitazioni mentre gli altri, inclusi Gabbia, Leao, Gimenez e Ricci, hanno svolto una partitella in famiglia contro la Primavera.

Per quanto Matteo Gabbia, unico assente a Napoli, il ragazzo sta bene ed ha svolto l'allenamento in gruppo insieme a coloro che hanno giocato contro la Primavera.

Di Antonio Vitiello