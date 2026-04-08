Letizia: "Allegri dice che non se l'è sentita al 70' di mettere le tre punte. Per il punticino: troppo spesso il Milan si è accontentato del punticino"
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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso a Sportitalia su Napoli-Milan: "Il Milan, ancora una volta, abbia affrontato in maniera umorale la partita. Penso che Allegri abbia responsabilità, sia nella preparazione che nella gestione della gara. Ho trovato poco azzeccato l'allenamento a porte aperte sabato. Si viveva un po' un clima di gita e l'ho detto anche nel pre partita...
Non voglio dire che il Milan sia sceso in campo deconcentrato, però dire, come si è detto nel post, che al 70esimo metti le tre punte e poi non te la sei sentita... Il punticino, sempre quello. Il buon punto non ti porta da nessuna parte e il Milan troppo spesso si è accontentato dei punticini".
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