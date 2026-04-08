Milan, Lucescu avversario leale e vero uomo calcio

Milan, Lucescu avversario leale e vero uomo calcio
Oggi alle 16:42News
di Antonio Vitiello
fonte ANSA
- MILANO, 08 APR - Anche il Milan omaggia Mircea Lucescu con un post su X. "L'AC Milan ricorda con affetto Mircea Lucescu, un vero uomo di calcio e un avversario leale in molte partite. Il club esprime le sue più sentite condoglianze e si stringe alla famiglia in questo momento difficile", si legge nel post.