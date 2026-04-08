Ordine: "Conte in Nazionale un'ottima idea, a patto che non sia l'unica novità"

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Uno dei grandi temi di questi giorni, ovviamente, è la scelta del nuovo CT dell'Italia: una discussione che ci porteremo avanti ancora per mesi, almeno fino a dopo il 22 giugno, data in cui sarà eletto il nuovo presidente federale. La sfida del "Maradona" tra Napoli e Milan del Lunedì dell'Angelo, contrapponeva due dei candidati più forti: Antonio Conte e Massimiliano Allegri. E il primo ha anche aperto alla possibiltà di tornare con gli Azzurri, incassando anche la risposta di De Laurentiis. Le ha commentato Franco Ordine in un video pubblicato sui social.

Le parole di Ordine: "Avete sentito cosa ha detto Conte? Mi sembra chiarissimo: 'se fossi il prossimo presidente della FIGC, metterei Antonio Conte nell'elenco dei prossimi CT', e mi sembra inevitabile. Avete sentito cosa gli ha risposto dall'America Aurelio De Laurentiis? 'Se me lo dovesse chiedere, sono pronto a lasciare libero Antonio Conte'. In sostanza è già stato tutto apparecchiato: De Laurentiis è pronto a sciogliere il contratto di Conte, Conte è pronto a sciogliere il contratto con il Napoli e a trasferirsi in Nazionale. Mi sembra un'ottima idea, a una condizione: che non rappresenti l'unica novità della prossima FIGC, perché servono tutte le altre riforme"