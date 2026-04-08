Cuomo: "Serata di Napoli triste per il Milan per il risultato e per come è maturato: primo tempo soporifero, la ripresa non l'ha giocata. Sono perplesso anche io"

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews su Napoli-Milan: "Abbiamo visto un Napoli che ha sorpreso in negativo: stadio spento, squadra un po' scarica. C'erano per il Milan le possibilità di fare qualcosa di importante. Inter-Roma aveva spento un po' di significato a questa partita. La serata rimane triste per il risultato e per come è maturato: primo tempo soporifero del Milan, secondo tempo non giocato. Il piano di Allegri era il solito: primo tempo senza subire gol, poi mettere la gente fresca nella ripresa. Sono anche io un po' perplesso...".