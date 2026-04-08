Cuomo: "Serata di Napoli triste per il Milan per il risultato e per come è maturato: primo tempo soporifero, la ripresa non l'ha giocata. Sono perplesso anche io"
MilanNews.it
Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews su Napoli-Milan: "Abbiamo visto un Napoli che ha sorpreso in negativo: stadio spento, squadra un po' scarica. C'erano per il Milan le possibilità di fare qualcosa di importante. Inter-Roma aveva spento un po' di significato a questa partita. La serata rimane triste per il risultato e per come è maturato: primo tempo soporifero del Milan, secondo tempo non giocato. Il piano di Allegri era il solito: primo tempo senza subire gol, poi mettere la gente fresca nella ripresa. Sono anche io un po' perplesso...".
Pubblicità
News
Milan ko in tre delle ultime sei partite. E pensare che, nelle prime 25 giornate, aveva perso solo una volta...
Attacco questo sconosciuto a Napoli: il Milan ha fatto registrare 0.47 xG. Ma aveva fatto peggio in due altre partite
Basta televisione! Cupio dissolvi. Un SOS ignorato! Allegri come Robinson Crusoe. Igli Tare come Venerdìdi Carlo Pellegatti
Le più lette
2 Basta televisione! Cupio dissolvi. Un SOS ignorato! Allegri come Robinson Crusoe. Igli Tare come Venerdì
4 Milan a caccia di un grande centravanti. Il consiglio di Altafini: "Vedrei bene Kean in maglia rossonera"
Primo Piano
La ricerca del grande attaccante (il sogno è Lewandovski) e il rebus Leao: Milan, sarà un'estate caldissima
MN - Di Canio: "Milan ancora da Scudetto? Con l'Inter così è giusto sperare. La prossima partita dirà molto"
Il cambio modulo la vera svolta per il finale di stagione? Allegri riflette così sull'ipotetico 4-3-3 del suo Milan
Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: "Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com