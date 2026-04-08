L'ex allenatore di Kostic: "Ha sempre dimostrato il suo istinto per il gol"

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Il Milan ha messo le mani sul nuovo talento del calcio balcanico: durante la sosta è stato ufficializzato l'acquisto, a partire dalla prossima stagione, di Andrej Kostic. Il centravanti classe 2007 sarà aggregato inizialmente a Milan Futuro ma avrà anche l'occasione di dimostrare il suo talento in prima squadra. A farlo conoscere meglio ci ha pensato uno dei suoi primi allenatori, Ivan Brnovic che lo ha avuto al Buducnost e che è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Brnovic racconta il giovanissimo Kostic, quando lo allenava lui: "

"Kole, come lo chiamiamo fin da piccolo, ha sempre dimostrato il suo istinto per il gol, sia nelle giovanili sia in tutte le rappresentative giovanili del Montenegro, spesso con avversari più grandi. Ha debuttato a 16 anni e nella sua prima vera stagione da professionista a Podgorica ha segnato 4 gol contribuendo alla vittoria del campionato. La scorsa stagione la forza del gruppo e lo spirito di squadra hanno fatto la differenza, e Kole ha avuto un ruolo chiave soprattutto quando subentrava dalla panchina, dimostrandosi spesso decisivo. Abbiamo vinto il campionato infrangendo ogni record con un distacco di 24 punti sulla seconda ed è stato un privilegio lanciare in questi anni molti giovani come lui che si sono poi trasferiti in club importanti, tra i quali c'è anche Adzic, ora alla Juventus”.