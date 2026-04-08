Milan ko in tre delle ultime sei partite. E pensare che, nelle prime 25 giornate, aveva perso solo una volta...

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Il Milan ha perso tre delle ultime sei partite di campionato: nelle precedenti 25 giornate di questa Serie A aveva perso solo una volta (alla prima giornata). Lo riporta Opta.

MILAN, TROPPO LUNGO IL DIGIUNO DEGLI ATTACCANTI

Se il Milan non ha potuto lottare fino alla fine per lo scudetto come speravano i tifosi milanisti, la colpa è senza dubbio anche dei pochi gol segnati dagli attaccanti. C'è un dato riportato questa mattina da Tuttosport che fa davvero impressione: se si sommano i periodi di astinenza degli attaccanti attualmente in rosa al Milan, si superano infatti i 600 giorni. Va detto che questo numero è pesantemente condizionato dal lunghissimo digiuno in campionato di Santiago Gimenez, rimasto ai box oltre quattro mesi per un problema alla caviglia e a secco in Serie A dal 9 maggio 2025. Non è un mistero che al Diavolo manchi un vero goleador davanti e in estate la priorità sarà proprio prendere un centravanti in grado di assicurare un numero importante di gol. Tornando alle difficoltà realizzative degli attaccanti rossoneri, basta pensare che l'ultima rete segnata da una punta milanista risale a 38 giorni fa, ossia dalla trasferta di Cremona in cui Rafael Leao ha chiuso il match nel recupero del secondo tempo. Il caso più emblematico è però senza dubbio quello di Christian Pulisic, ancora a secco nel 2026: l'americano, dopo un'ottima prima parte di stagione, si è bloccato e non entra nel tabellino dei marcatori in campionato dallo scorso 28 dicembre. Nelle prime settimane del nuovo anno sembra essersi invece sbloccato Christopher Nkunku, in gol per cinque volte dopo una prima parte di campionato senza reti. Si è trattata però solo di una fiammata e da inizio febbraio è tornato anche lui a non segnare più. Per quanto riguarda infine Niclas Fullkrug, arrivato durante il mercato invernale in prestito con diritto di riscatto dal West Ham, le aspettative erano certamente altre e invece il tedesco è andato in gol una sola volta il 18 gennaio contro il Lecce. C'è poi un'altra statistica che fa impressione leggere: nel girone di ritorno, nessuna punta del Diavolo ha saputo infatti segnare più di due gol. Come si può pensare di lottare fino alla fine per lo scudetto senza le reti degli attaccanti?