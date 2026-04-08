Vernazza: "Il Milan è scivolato al terzo posto, a -9: non è fuori dai giochi, ma quasi, la botta è pesante"

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Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla lotta Scudetto: "Lo spareggio degli anti-Inter lo ha vinto il Napoli, risalito a -7 dalla capolista quando mancano sette giornate alla fine. Il Milan è scivolato al terzo posto, a -9: non è fuori dai giochi, ma quasi, la botta è pesante. Nella sera di Pasqua, con il 5-2 di Inter-Roma fresco e fragrante, era ritornato a spirare il vento dell’Inter squadra più forte. Trascorsa la Pasquetta, ci si chiede se sette punti in più a meno sette dal traguardo siano un margine sufficiente. Il Napoli, devastato dagli infortuni, è ripartito nel momento in cui, senza la Champions, è ritornato ad allenarsi lungo tutta la settimana.

Forse è tardi, sette punti di scorta equivalgono per l’Inter a un vantaggio di due giornate virgola qualcosa. Forse no, e la prossima giornata potrebbe essere abbastanza cruciale: tra Como-Inter e Parma-Napoli scorre un discreto dislivello di difficoltà. A questo punto, l’Inter ci sembra quasi costretta a vincere sul lago per scongiurare un avvicinamento pericoloso, il meno cinque o il meno quattro del Napoli, a sei partite dalla conclusione. Per Cristian Chivu non deve essere piacevole sentire il rumore di Antonio Conte in fondo allo stradone. Conte è astuto e saprà toccare le corde e i temi giusti per innervosire gli avversari. Se il cacciatore è Conte, nessuna lepre può stare tranquilla".