Milan, mal di trasferta? Da febbraio 2025 che i rossoneri non perdevano due volte di fila lontano da casa

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È un ko pesante. Il Milan perde 0-1 a Napoli, cedendo nel finale e pagando a carissimo prezzo una leggerezza nella circostanza del gol di Politano. Il big match del Maradona non ha regalato grandi emozioni: la posta in palio era importante, stava prevalendo la preoccupazione di non scoprirsi, sembrava delinearsi un pareggio e invece l'ha decisa un episodio. Meglio il primo tempo del secondo per i rossoneri, che non hanno sbagliato la prestazione pur non esprimendosi al massimo: applicazione, qualche palla-gol sprecata, poi l'epilogo negativo. Non ci voleva in un crocevia così delicato dopo la sosta.

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Il Milan ha perso tre delle ultime sei partite di campionato: nelle precedenti 25 giornate di questa Serie A aveva perso solo una volta (alla prima giornata).

Era da febbraio 2025 (contro Torino e Bologna) che il Milan non collezionava due ko di fila in trasferta in Serie A. Inoltre, il Milan non rimaneva due partite di Serie A in trasferta di fila senza andare a segno dal gennaio-febbraio 2023 (contro Lazio e Inter in quel caso).

LE PAROLE DI ALLEGRI DOPO NAPOLI-MILAN

"Che la partita potesse essere bloccata me lo immaginavo. Il Napoli concede poco, sono bravi quando li scateni in velocità. Abbiamo subito poco nel primo tempo, se non sul tiro di Spinazzola e sul contropiede di Giovane. Nel secondo tempo situazioni simili. Sono partite che devi essere bravo a portare l'episodio dalla tua parte. Non ho la sfera magica. Fullkrug ha fatto una buona partita, Nkunku ha fatto una buona partita. Pulisic è tornato dalla nazionale, Leao è stato dodici fermo e si è messo a disposizione, ha fatto due mezzi allenamenti... I giocatori non sono delle macchine che le accendi e partono. Soprattutto Rafa è stato tormentato da vari infortuni. Si è sempre messo a disposizione soprattutto lui. Ora sabato partita importante. Però non è che sabato finisce il campionato, quindi bisogna restare sereni e mantenere la calma. Bisogna guardarsi dietro dal Como, dalla Juve, dalla Roma, dall'Atalanta che è rientrata. Era importante fare punti, ma non si deve perdere la serenità".