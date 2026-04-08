Il commento del club a Napoli-Milan: "Ko pesante. La qualificazione in Champions è nelle corde delle squadra, ma in discussione vista la forte concorrenza"

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Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Napoli-Milan (1-0), match valido per la 31esima giornata di Serie A:

"È un ko pesante. Il Milan perde 0-1 a Napoli, cedendo nel finale e pagando a carissimo prezzo una leggerezza nella circostanza del gol di Politano. Il big match del Maradona non ha regalato grandi emozioni: la posta in palio era importante, stava prevalendo la preoccupazione di non scoprirsi, sembrava delinearsi un pareggio e invece l'ha decisa un episodio. Meglio il primo tempo del secondo per i rossoneri, che non hanno sbagliato la prestazione pur non esprimendosi al massimo: applicazione, qualche palla-gol sprecata, poi l'epilogo negativo. Non ci voleva in un crocevia così delicato dopo la sosta.

È il secondo stop esterno di fila dopo quello di Roma in casa della Lazio, sempre senza segnare. La 31ª giornata di Serie A costringe il Diavolo a rimanere a quota 63 punti, scivolando in terza posizione in classifica, venendo superato proprio dal Napoli (-2) e allontanandosi dalla vetta (-9). Un verdetto che impone di reagire immediatamente, senza perdere di vista l'obiettivo: la qualificazione in Champions League, nelle corde delle squadra di Allegri ma in discussione vista la forte concorrenza. Nel prossimo weekend, sabato 11 alle 18.00, il Milan affronterà l'Udinese a San Siro".