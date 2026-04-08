Gozzini: "Leao a Napoli è scattato un paio di volte, segno che la condizione c’è ma non è abbastanza"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Napoli-Milan: "L’Inter resta lontana ma la notte del Maradona ha portato comunque il suo verdetto: Conte ha riscritto le gerarchie dell’alta classifica, con gli azzurri secondi a +2 sul Milan, scivolato all’ultimo gradino del podio. Effetto del successo Napoli grazie al gol di Politano: quanto bastava in una partita povera di emozioni e occasioni. Festeggia dunque Conte, ora a -7 da Chivu, mentre per Allegri è un’altra dolorosa caduta in trasferta. Un ko che segna definitivamente l’abbandono della pista scudetto.

Il primo tiro in porta del Napoli arriva in avvio di ripresa: Giovane scalda i guantoni di Maignan. Allegri cambia qualcosa nella speranza (vana) che ad alzare il ritmo siano Gimenez e Athekame, al posto di Füllkrug e Saelemaekers: Pulisic e Rafa restano (per ora) a scaldarsi a bordo campo. La prima scelta di Conte è invece Alisson per Giovane: con una prima accelerata porta via De Winter. A metà secondo tempo si arriva, di nuovo, senza particolari emozioni. Le speranze di una scintilla che accenda finalmente la partita sono riposte nei cambi: Pulisic e Politano per Nkunku e Spinazzola. La strategia è vincente nel Napoli: Alisson porta velocità e imprevedibilità, Politano il gol che sblocca l’equilibrio. De Winter, Athekame e Fofana hanno, con parti diverse, le loro responsabilità. Max allora prova il tutto per tutto con Loftus-Cheek e Leao. Rafa scatta un paio di volte, segno che la condizione c’è ma non è abbastanza. Troppo poco per il Milan. Al Napoli è stato sufficiente Politano: un gol da tre punti e salto doppio in classifica".