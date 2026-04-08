Milan, quale sarà il futuro di Comotto? Ci sono due scenari

Milan, quale sarà il futuro di Comotto? Ci sono due scenariMilanNews.it
Oggi alle 11:20News
di Enrico Ferrazzi

In vista della prossima stagione, gazzetta.it fa il punto sul futuro del centrocampo del Milan. In estate Christian Comotto rientrerà dal prestito allo Spezia e il club rossonero dovrà valutare con grande attenzione cosa fare con lui: secondo la Rosea, al Diavolo potrebbe restare se sarà il sesto di centrocampo nelle rotazioni. Ovviamente la decisione spetterà a Max Allegri che lo osserverà con attenzione durante il ritiro estivo.  L'alternativa è mandare Comotto nuovamente a giocare in prestito, ma stavolta in una squadra di Serie A

Questi i numeri stagionali di Comotto con la maglia dello Spezia: 

PRESENZE IN SERIE B: 23
PRESENZE IN COPPA ITALIA: 2
PRESENZE TOTALI: 25
MINUTI IN CAMPO: 1045'
AMMONIZIONI: 3