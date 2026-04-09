Milan, buone notizie per Allegri: Gabbia è recuperato per l'Udinese

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Ieri chi non ha giocato titolare lunedì a Napoli ha affrontato la Primavera in amichevole a Milanello. Oltre a Pulisic, Leao e Gimenez, in campo si rivisto anche Matteo Gabbia che ha recuperato e sarà a disposizione di Max Allegri sabato per la gara casalinga contro l'Udinese. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che il difensore del Milan è out dal 22 febbraio quando fu costretto a fermarsi per un problema fisico durante il riscaldamento. Gabbia è stato poi operato ad inizio marzo per un'ernia inguinale e nei giorni scorsi è tornato ad allenarsi in gruppo.

SERIE A ENILIVE, 32^ GIORNATA - IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 10/04

ore 20.45, Roma-Pisa

Sabato 11/04

ore 15, Torino-Hellas Verona

ore 15, Cagliari-Cremonese

ore 18, Milan-Udinese

ore 20.45, Atalanta-Juventus

Domenica 12/04

ore 12.30, Genoa-Sassuolo

ore 15, Parma-Napoli

ore 18, Bologna-Lecce

ore 20.45, Como-Inter

Lunedì 13/04

ore 20.45, Fiorentina-Lazio