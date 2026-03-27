MN - Milanello, Gabbia a parte anche oggi. Il programma dei prossimi giorni dei rossoneri

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Il Milan, senza i nazionali, si è allenato questa mattina a Milanello: Matteo Gabbia, che sta recuperando dopo l'operazione di inizio marzo per un'ernia inguinale, ha lavorato anche oggi a parte, mentre non era presente Rafael Leao che ricordiamo è volato in Portogallo per sottoporsi a dei controlli fisici dopo il riacutizzarsi del dolore all'adduttore e che proseguirà lì il suo recupero prima di tornare a Milano la prossima settimana. Gli altri giocatori a disposizione di Max Allegri hanno lavorato sul campo e hanno svolto esesercitazioni e tiri in porta.

MILANELLO, IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

Il Milan si allenerà anche domani e poi i giocatori avranno tre giorni di riposo. La ripresa dei lavori nel Centro Sportivo di Milanello è prevista per mercoledì 1 aprile al pomeriggio.

di Antonio Vitiello