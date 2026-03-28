MN - Oggi allenamento congiunto tra prima squadra e Milan Futuro

MN - Oggi allenamento congiunto tra prima squadra e Milan FuturoMilanNews.it
Oggi alle 12:36Da Milanello
di Lorenzo De Angelis
fonte di Antonio Vitiello

Apprende la redazione di MilanNews.it che nella giornata di oggi in quel di Milanello la squadra ha lavorato come da programma sul campo, fatta eccezione per Matteo Gabbia che invece ha proseguito nel suo programma di recupero per il problema all'inguine che con ogni probabilità lo costringerà a saltare anche la trasferta di Napoli. 

Più nello specifico, la squadra di Massimiliano Allegri ha oggi condiviso il campo centrale di Milanello con il Milan Futuro di Massimo Oddo, per un allenamento congiunto. In questa sgambata in famiglia c'è stato modo di testare le condizioni di Santiago Gimenez, rientrato a disposizione di Massimiliano Allegri in occasione della sfida di sabato scontro contro il Torino ed alla ricerca del suo stato di forma migliore. 

di Antonio Vitiello