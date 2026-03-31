MN - Qui Milanello: lavoro personalizzato per Gabbia. Presenti anche Gimenez e Fullkrug

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La ripresa ufficiali degli allenamenti è prevista per domani, ma oggi in quel di Milanello sono stati comunque registrati dei movimenti. Apprende la redazione di MilanNews.it che presso il centro sportivo di Carnago si è rivisto Matteo Gabbia, che ha svolto lavoro individuale per proseguire nel recupero dall'infortunio che lo tiene lontano dal campo da oramai un mese.

Lavoro personalizzato anche per Fullkrug e Gimenez, scelta arrivata su loro iniziativa, chiaro segnale di responsabilità e voglia di ritrovare la migliore condizione possibile per un finale di stagione che si pronostica essere intenso.

di Pietro Mazzara