Fateci caso: nel Milan c’è una cosa sempre esaltata che non succede mai. Da quinto a quinto: quando?

vedi letture

Tra le discussioni del momento in casa Milan c'è quella sul modulo: è l'ora di abbandonare il 3-5-2 per lasciare spazio ad un più offensivo, e forse anche imprevedibile, 4-3-3? Tra i criteri a sostegno del cambio modulo c'è anche la questione della forma degli esterni: per far sì che il 3-5-2 sia efficace, infatti, i due esterni di centrocampo devono essere rampanti, attivi, capaci di dribblare, creare superiorità numerica e di mettere cross per gli attaccanti. E, in questo Milan, Saelemaekers e Bartesaghi non sono nel loro periodo migliore.

Saelemaekers

Il belga aveva iniziato ottimamente la stagione, mostrandosi voglioso come sempre e determinante sia in fase difensiva che offensiva. A lungo andare, però, ha perso brillantezza e, da diverse partite a questa parte, lucidità nelle scelte: sono tanti, infatti, gli errori tecnici nei passaggi e, per l'appunto, nelle scelte. Non riesce neanche più a dribblare, qualità fondamentale per creare superiorità numerica e imprevedibilità alle azioni della squadra. Non ci si deve stupire se sabato contro l'Udinese Allegri gli preferirà Athekame.

Bartesaghi

È in difficoltà anche Bartesaghi. Rispetto alla prima parte di stagione, infatti, il classe 2005 non ha acquisito intraprendenza, ma è sempre piuttosto timido: preferisce passaggi all'indietro, semplici, a magari ogni tanto provare qualche sortita offensiva. Raramente arriva al cross, mai al tiro. Nel 3-5-2 rossonero, le classiche giocate da esterno a esterno non si vedono mai.

CLICCA SUL BANNER PER ASCOLTARE IL PODCAST DI MILANNEWS.IT