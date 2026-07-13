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VIDEO MN - L'arrivo dei giocatori rossoneri a Milanello per il raduno

VIDEO MN - L'arrivo dei giocatori rossoneri a Milanello per il raduno
Oggi alle 08:59Da Milanello
di Enrico Ferrazzi
fonte dal nostro inviato Lorenzo De Angelis
Oggi riparte la stagione del Milan con il classico raduno di Milanello. Tutti i giocatori convocati da Amorim sono già arrivati nel Centro sportivo

Il Milan si raduna oggi a Milanello agli ordini di Ruben Amorim che ha convocato 26 giocatori, tutti già presenti nel Centro Sportivo rossonero. Ecco la lista completa: 

PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani
DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori
CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci
ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi

Di seguito il video dell'arrivo dei giocatori rossoneri girato dall'inviato di Milannews.it