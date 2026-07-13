VIDEO MN - Milan, oggi il raduno: arrivati tutti i giocatori a Milanello
Oggi riparte ufficialmente la stagione del Milan con il classico raduno di Milanello. Ruben Amorim, nuovo allenatore rossonero, ha convocato 26 giocatori che si dovevano presentare questa mattina entro le 8 per la colazione insieme e successivamente si sottoporranno ai test fisici. Alle 18, invece, è in programma il primo allenamento sul campo esterno.
Alcuni giocatori, come riporta l'inviato di Milannews.it, hanno dormito a Milanello: tra questi ci sono per esempio Gila, Gabbia, Fofana, Bartesaghi, Athekame, Nkunku, Ricci, Comotto, Camarda, Musah e A. Cisse. Il primo ad arrivare questa mattina è stato Odogu, seguito poi da Pittarella, Terracciano, Loftus-Cheek, Torriani, Pavlovic, Athekame, Tomori e Chukwueze.
I 26 CONVOCATI DEL MILAN PER IL RADUNO
Di seguito si riporta la lista dei 26 giocatori convocati da Ruben Amorim per il raduno del Milan di oggi a Milanello:
PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani
DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori
CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci
ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi
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