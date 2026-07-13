News VIDEO MN - Milan, oggi il raduno: arrivati tutti i giocatori a Milanello

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Il Milan si raduna oggi a Milanello per iniziare la nuova stagione. Tutti i giocatori convocati da Amorim sono già presenti nel Centro sportivo rossonero

Oggi riparte ufficialmente la stagione del Milan con il classico raduno di Milanello. Ruben Amorim, nuovo allenatore rossonero, ha convocato 26 giocatori che si dovevano presentare questa mattina entro le 8 per la colazione insieme e successivamente si sottoporranno ai test fisici. Alle 18, invece, è in programma il primo allenamento sul campo esterno.

Alcuni giocatori, come riporta l'inviato di Milannews.it, hanno dormito a Milanello: tra questi ci sono per esempio Gila, Gabbia, Fofana, Bartesaghi, Athekame, Nkunku, Ricci, Comotto, Camarda, Musah e A. Cisse. Il primo ad arrivare questa mattina è stato Odogu, seguito poi da Pittarella, Terracciano, Loftus-Cheek, Torriani, Pavlovic, Athekame, Tomori e Chukwueze.

I 26 CONVOCATI DEL MILAN PER IL RADUNO

Di seguito si riporta la lista dei 26 giocatori convocati da Ruben Amorim per il raduno del Milan di oggi a Milanello:

PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani

DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori

CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci

ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi