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MN - Milanello, oggi seduta molto intensa per i rossoneri. Domenica allenamento congiunto con il Milan Futuro a porte chiuse
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Seduta molto intensa questa mattina per il Milan che domenica svolgerà un test in famiglia contro il Milan Futuro a Milanello
Il Milan di Ruben Amorim si è allenato questa mattina a Milanello. Per i rossoneri è stata una seduta piuttosto lunga e intensa, durata oltre due ore. Domani mattina il Diavolo lavorarà ancora al mattino, mentre per domenica è confermato l'allenamento congiunto con Milan Futuro. Il test, come avviene sempre in questi casi, si svolgerà a porte chiuse e non sarà qundi visibile ai tifosi milanisti.
di Antonio Vitiello
MILAN, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE
Celtic-Milan: sabato 25 luglio, Celtic Park - Glasgow
Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth
Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia
Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia
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Da Milanello
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