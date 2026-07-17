News MN - Milanello, oggi seduta molto intensa per i rossoneri. Domenica allenamento congiunto con il Milan Futuro a porte chiuse

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Seduta molto intensa questa mattina per il Milan che domenica svolgerà un test in famiglia contro il Milan Futuro a Milanello

Il Milan di Ruben Amorim si è allenato questa mattina a Milanello. Per i rossoneri è stata una seduta piuttosto lunga e intensa, durata oltre due ore. Domani mattina il Diavolo lavorarà ancora al mattino, mentre per domenica è confermato l'allenamento congiunto con Milan Futuro. Il test, come avviene sempre in questi casi, si svolgerà a porte chiuse e non sarà qundi visibile ai tifosi milanisti.

di Antonio Vitiello

MILAN, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE

Celtic-Milan: sabato 25 luglio, Celtic Park - Glasgow

Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth

Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia

Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia