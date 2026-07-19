Gimenez e Loftus-Cheek, cessioni complicate: il Milan cerca soluzioni
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Gimenez e Loftus-Cheek, cessioni complicate sulle quali il Milan sta comunque lavorando per cercare di sfoltire la rosa di Amorim
Il Milan cerca acquirenti per Santiago Gimenez e Ruben Loftus-Cheek, due situazioni difficili da gestire. L'attaccante messicano arriva da una stagione senza gol in Serie A e da un Mondiale deludente: trovare un club disposto a investire tra i 25 e i 30 milioni richiesta appare (molto) complicato.
Più semplice invece il discorso legato all'addio di Ruben Loftus-Cheek, cedibile a prezzo ridotto, ma il suo ingaggio da 4,2 milioni netti e il contratto in scadenza tra un anno possono frenare le pretendenti, anche se sondaggi dalla Premier League ce ne sono stati.
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