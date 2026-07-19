Accommando: “Atalanta in vantaggio su Alajbegovic, ma se il Milan si inserisse…”

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Orazio Accommando parla di Alajbegovic e della sua probabile prossima destinazione.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato di SportMediaset, che ha rivelato le ultime su Alajbegovic. Queste le sue parole.

"Sicuramente oggi l'Atalanta è quella più avanti, questo è sicuro, però insomma Ibra ha parlato in maniera esplicita di questo giocatore, così come ha parlato in maniera esplicita di Mazraoui, che sono due giocatori, insomma, che piacciono al Milan. Il secondo a maggiore ragione piace ad Amorim, quindi quantomeno è lecito ipotizzare un inserimento del Milan. Poi funziona in maniera abbastanza rapida, se l'Atalanta porta l'offerta, che tra l'altro è una delle società che sta messe meglio dal punto di vista economico in Italia, al Bayer Leverkusen, Alajbegovic va a Bergamo, altrimenti se il Milan si inserisce il peso storico e il blasone del Milan può sempre fare la differenza".