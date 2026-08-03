Inter, Pio Esposito verso il derby: "Ha sempre un effetto diverso. È una partita che affronteremo in modo serio"

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L'attaccante dell'Inter Pio Esposito ha parlato del derby contro il Milan in programma mercoledì in Australia

Intervistato da Sky, Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato così delle prossime amichevoli contro Milan e Juventus: "Ci stiamo preparando a questa nuova stagione bene. Stiamo lavorando tanto, abbiamo viaggiato molto tra Hong Kong e Perth. Adesso ci sono queste due amichevoli con Milan e Juventus: due test importanti per mettersi alla prova e mettere altri minuti nelle gambe.

Il derby? Ha sempre un effetto diverso. Da quando sono piccolo ho giocato tantissimi derby ed è una cosa bellissima. È una partita che si affronterà comunque in modo serio”.