Como, furto nell’abitazione di Caqueret: rubati orologi e borse di lusso

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Domenica difficile per Maxence Caqueret e la sua famiglia, vittima di un furto nella propria abitazione di Como

Domeinca difficile per Maxence Caqueret, vittima di un forto nella propria abitazione in pianna Santo Stefano. Il centrocampista del Como non era in casa al momento dell'irruzione dei malviventi, fuggiti a bordo di una BMW.

I ladri avrebbero sottratto al francese orologi e borse griffate, ma il valore complessivo della refurtiva deve ancora essere quantificato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Como. Caqueret non ha commentato l'accaduto sui social.