Inter, Sucic sull'idolo Modric: "Per noi croati è un esempio"

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Intervistato dai canali ufficiali dell'Inter, il centrocampista croato Petar Sucic ha parlato del derby in programma a Perth domani contro il Milan, spendendo anche le solite parole d'elogio nei confronti del compagno in nazionale ma avversario in Italia Luka Modric. Questo un breve estratto delle sue considerazioni:

"Giochiamo contro i nostri grandi rivali e sarà un derby di Milano, quindi sarà sicuramente una partita speciale, anche se siamo in amichevole e in precampionato. Sarà una gara intensa. Ci stiamo allenando molto duramente e magari il risultato non è la cosa più importante, ma ovviamente vuoi sempre vincere la partita. Modric? Tutti sanno che è stato uno dei migliori giocatori al mondo negli ultimi 20 anni e ha anche vinto il Pallone d’Oro: per noi croati è il più grande traguardo possibile. È il nostro idolo e lo ammiriamo tantissimo, ma ora siamo avversari e proverò a batterlo".