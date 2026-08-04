TOP NEWS del 3 agosto: futuro Leao, le ultime da Perth, i funerali di Baresi
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, luendì 3 agosto 2026:
Domani i funerali di Baresi: presenti Cardinale, Scaroni, Pulisic e Gimenez. Attesi anche tanti ex compagni e delegazioni di club italiani e internazionali
MN - Galatasaray in pressing per Leao: destinazione gradita e situazione in evoluzione
Nuovo Milan, quali sono le gerarchie in attacco? Ramos certezza, Gimenez incognita. E Camarda e Kostic?
VIDEO - Milan, continua il lavoro in Australia sotto gli occhi di Amorim
Il 3-4-2-1 necessita di esterni di centrocampo affidabili. Chi c'è in rosa è adatto? Le valutazioni di Amorim e il mercato
MN - Funerale Baresi: il perché della probabile assenza di Ibrahimovic
MN - Milan, Gila sta meglio ma nel derby non ci sarà. Cure e terapie per Pulisic e Gimenez a Milanello
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