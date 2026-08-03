Domani i funerali di Baresi: presenti Cardinale, Scaroni, Pulisic e Gimenez. Attesi anche tanti ex compagni e delegazioni di club italiani e internazionali

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Domani mattina sono in programma i funerali di Franco Baresi, ex Capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi. Presente anche Gerry Cardinale

Domani alle 11, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, si terranno i funerali di Franco Baresi, grande ex Capitano del Milan scomparso nella mattinata di venerdì dopo una grave malattia. Com'è noto non ci sarà la prima squadra rossonera che è in Australia, ma a rappresentare il club di via Aldo Rossi ci saranno il patron Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaorini, l'ad Massimo Calvalli, altri dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara. Della rosa milanista saranno presenti Christian Pulisic e Santiago Gimenez, i quali non sono a Perth in quanto stanno recuperando dai rispettivi infortuni nel Centro sportivo di Carnago. Attese anche delegazioni di tutte le squadre maschili, femminili e del settore giovanile rossonero.

Lo scrive gazzetta.it che aggiuge: "Attese inoltre le istituzioni del calcio e le istituzioni civili (a partire dal sindaco Sala). Attesi Brunelli e Ranieri in rappresentanza del Club Italia, Simonelli (Lega Serie A), Calcagno e Grazioli per la Aic, Ulivieri (Assoallenatori) mentre il presidente federale Malagò è già stato alla camera ardente nei giorni scorsi, così come Galliani. Ovviamente nutritissima la presenza degli ex compagni, tra cui Van Basten, Maldini, Savicevic, Albertini, Seba Rossi, Zambrotta, Massaro, Evani, Donadoni, Virdis, oltre alle delegazioni di club italiani e internazionali: per il Real Madrid sarà presente il presidente onorario Pirri, ci sarà anche una delegazione del Barcellona. Sarà presente anche la Curva Sud, che da anni ha nella storica bandiera "Baresi 6" (a cui poi è stato fatto divieto di ingresso assieme a tutti gli altri vessilli rossoneri al secondo anello Blu) una delle massime espressioni del milanismo".