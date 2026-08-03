Addio Baresi: Milan in campo nel derby con il lutto al braccio. Minuto di silenzio prima del match e altre iniziative per ricordare l'ex Capitano

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L'ultimo saluto a Franco Baresi, scomparso nella giornata di venerdì, andrà in scena domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. I funerali dell'ex Capitano rossonero, ai quali sono attesi anche Gerry Cardinale, tanti suoi ex compagni di squadra come Van Basten, Maldini, Savicevic, Albertini, Seba Rossi, Massaro, Evani, Donadoni e Virdis, i vertici istituzionali del calcio e dello sport, delegazioni di club italiani e internazionali e ovviamente tantissimi tifosi, verranno trasmessi in diretta tv da Rte 4.

La prima squadra del Milan non potrà essere presente in quanto si trova in Australia per la tournée estiva. Mercoledì è in programma il derby contro l'Inter e, come riporta gazzetta.it, i giocatori rossoneri scenderanno in campo con il lutto al braccio. Queste le altre iniziative: "Prima del fischio d'inizio sarà osservato un minuto di silenzio. Sui maxischermi verranno proiettate immagini di Baresi, mentre i led dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi e sarà realizzata una coreografia dedicata" scrive il sito della Rosea.