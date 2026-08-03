Verso il derby di Perth: Milan, domani conferenza stampa di Amorim e Saelemaekers
Dopo l'allenamento al mattino, nel quale Samuele Ricci è tornato in gruppo, mentre Mario Gila ha lavorato ancora a parte, alcuni giocatori del Milan sono stati protagonisti di un meet&geat con i tifosi nel centro di Perth: Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic e i due nuovi acquisti Mario Gila e Gonçalo Ramos hanno incontrato i supporters milanisti, hanno scattato foto e hanno firmato degli autografi.
Domani è invece la vigilia del derby contro l'Inter, amichevole che si giocherà mercoledì alle 13 italiane all'Optus Stadium: in vista di questo match, Ruben Amorim interverrà in conferenza stampa per presentare la prima stracittadina milanese in terra australiana. Accanto a lui ci sarà anche un giocatore del Milan, vale a dire Alexis Saelemaekers. Lo riferisce Sky.
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