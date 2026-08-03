Dove vedere Milan-Inter a Perth in diretta TV, streaming e web
Amichevole di ultra-lusso per il Milan durante la tournée in Oceania. Mercoledì, infatti, i rossoneri affronteranno alle 13:00 italiane l'Inter a Giacarta, capitale dell'Indonesia, in un derby antipasto di quelli attesi durante l'arco della nuova stagione.
Milan-Inter sarà visibile in diretta televisiva e in streaming sulla piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato, in modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati, e con il live web testuale su MilanNews.it.
LE PAROLE DI SUCIC VERSO IL DERBY
Petar Sucic ha parlato del derby in programma a Perth il prossimo mercoledì contro il Milan:
La partita di mercoledì contro il Milan è una gara di precampionato, ma quando Milan e Inter si affrontano i tifosi possono aspettarsi sempre un certo livello di intensità?
"Sì, certo. Giochiamo contro i nostri grandi rivali e sarà un derby di Milano, quindi sarà sicuramente una partita speciale, anche se siamo in amichevole e in precampionato. Sarà una gara intensa. Ci stiamo allenando molto duramente e magari il risultato non è la cosa più importante, ma ovviamente vuoi sempre vincere la partita".
Sei appena tornato dal Mondiale e oggi arriva uno dei tuoi compagni di Nazionale, Luka Modric. Avendoci giocato contro e insieme, cosa lo rende così speciale?
"Tutti sanno che è stato uno dei migliori giocatori al mondo negli ultimi 20 anni e ha anche vinto il Pallone d’Oro: per noi croati è il più grande traguardo possibile. È il nostro idolo e lo ammiriamo tantissimo, ma ora siamo avversari e proverò a batterlo".
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