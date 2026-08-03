VIDEO - Milan, continua il lavoro in Australia sotto gli occhi di Amorim
Il Milan continua a lavorare nel ritiro australiano: Amorim prepara il derby di mercoledì contro l'Inter
Continua il lavoro del Milan a Perth, con il gruppo a disposizione di Amorim che si va sempre più rimpolpando: ieri c'è stato l'arrivo di Modric, Saelemaekers, De Winter e Jashari. All'appello mancano solo Rabiot e Maignan, che si uniranno alla squadra soltanto il 12 agosto.
Nel frattempo gli allenamenti sono seri e intensi, come mostra il video pubblicato su Instagram dal club rossonero. Il prossimo test, mercoledì alle 13.00 italiane, è di quelli importanti: si giocherà contro l'Inter di Chivu in un'amichevole che non sarà comunque mai un'amichevole.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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