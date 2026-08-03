Futuro Leao, Di Stefano: "Rafa ha chiuso le porte alla Turchia, non prende in considerazione Fenerbahçe Galatasaray"

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Le parole di Peppe Di Stefano direttamente dal ritiro del Milan. Le sue considerazioni sul futuro di Rafael Leao in rossonero

La stagione del Milan prosegue, così come il proprio pre campionato. Domani il test contro l'Inter, utile per vedere all'opera i nuovi acquisti Diawara e Gonçalo Ramos, ma non solo. Della stretta attualità del mondo rossonero, Peppe Di Stefano, in collegamento a SkySport24, ne ha parlato così:

IL FUTURO DI LEAO

"Spiragli che Leao possa restare al Milan? Secondo me sì, è un'ipotesi concreta. Non so se si realizzerà, ma rispetto a quando ha dichiarato settimane fa di voler lasciare il Milan il mood è cambiato. Questa è la mia percezione. Leao ha chiuso le porte alla Turchia, dunque non prende in considerazione né Fenerbahçe, né Galatasaray. Il Milan, da parte sua, invece, non prende in considerazione offerte in prestito e lo vende per almeno 40-45 milioni di euro. Con Amorim e il suo staff sembra esserci un buon feeling, a Leao piace il suo gioco offensivo. Io non dico che resterà sicuramente al Milan, ma la permanenza in rossonero è ora un'ipotesi. Fino a pochi giorni sembravano non esserci dubbi sul suo addio. In ritiro si sta vedendo un Leao molto sorridente".