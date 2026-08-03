Modric una conferma anche per questo Milan: i suoi numeri in rossonero nella scorsa stagione

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La stagione dei rossoneri prosegue e finalmente domani ci sarà anche il campo a far discutere, con il calciomercato che ha finora qui regalato Cissè, Gonçalo Ramos, Mario Gila e Diawara, da poco ufficializzato. Questo anche per merito dell'importante impronta che sta provando a dare mister Amorim, al centro del progetto rossonero sia da allenatore che da manager voluto da Gerry Cardinale. La conferma di un grandissimo come Luka Modric è stata voluta proprio da Amorim e Cardinale, abili nel convincere Luka a restare ancora in rossonero. Non ci voleva molto: il campione croato ha voluto questa maglia più di molti altri.

I NUMERI DI MODRIC IN ROSSONERO

Un simbolo della squadra di Allegri nella passata stagione. Modric è stato trascinatore ed esempio per tutti, e i numeri danno ragione alla sua classe. 37 presenze ufficiali a 40 anni condite da 2 gol e 3 assist. Maestro.