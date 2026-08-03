Garbo: "Tanti soldi per Ramos, ottimo giocatore ma rimane un'incognita. Milan ancora lontano dall'Inter"

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Daniele Garbo è stato ospite nel pomeriggio di TMW Radio. Tra le altre cose, il giornalista ha parlato anche del livello di Milan ed Inter dopo questo primo periodo di mercato.

"Il Milan ha speso tanti soldi per Ramos, ottimo giocatore ma rimane un'incognita. Credo che il Milan sia ancora molto lontano dall'Inter, è ancora una squadra in divenire. Ci andrei molto piano. L'Inter è più avanti di tutti, ha una squadra che ha vinto lo Scudetto, ha bisogno di qualche ritocco e Marotta è sempre molto bravo a farlo. L'Inter completerà la rosa secondo le volontà di Chivu. Il suo obiettivo sarà ripetersi in Italia e tornare protagonista in Europa, almeno arrivare ai quarti o in semifinale".