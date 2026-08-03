Diawara ha scelto la maglia rossonera numero 13: chi l'ha indossata prima di lui

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Il nuovo acquisto Diawara ha scelto la maglia numero 13: è il quattordicesimo giocatore del Milan a scegliere questo numero

Nei giorni scorsi è arrivata l'ufficialità: Diawara è un nuovo calciatore del Milan. Il difensore classe 2006 arriva dal Troyes e ha firmato un contratto di cinque anni con opzione per il sesto ed ha raggiunto la scorsa settimana la squadra a Perth, in Australia. Nel comunicato ufficiale con cui il club ha annunciato l'acquisto del franco-senegalese, è stato reso noto anche che il difensore ha scelto di indossare la maglia numero 13.

MILAN, DIAWARA HA SCELTO LA MAGLIA NUMERO 13

Scelta di personalità per Sankhoun Diawara che indosserà la maglia numero 13 del Milan. Un numero impegnativo se sei un difensore rossonero, dal momento che è stata vestita per anni da Alessandro Nesta, uno dei difensori più forti della storia del calcio. Il giovane Diawara sarà il quattordicesimo calciatore milanista a vestire questo numero, dalla stagione 1995/1996 ovvero da quando sono stati introdotti i numeri fissi. Qui la lista di tutti i numeri 13 del Milan in ordine cronologico:

- Roberto Lorenzini

- Francesco Coco

- Ibrahim Bà

- Giampiero Maini

- Alessandro Iannuzzi

- Taribo West

- Julio Cesar

- Kakhaber Kaladze

- Alessandro Nesta

- Marco Storari

- Francesco Acerbi

- Adil Rami

- Alessio Romagnoli

- Sankhoun Diawara