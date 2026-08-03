Funerali Baresi, previste delegazioni anche di Real Madrid e Barcellona

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Domani alle ore 11.00, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, si terranno i funerali di Franco Baresi, grande ex Capitano del Milan scomparso nella mattinata di venerdì dopo una grave malattia. Com'è noto non ci sarà la prima squadra rossonera che è in Australia in tournée, ma a rappresentare il club di via Aldo Rossi ci saranno il patron Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, l'ad Massimo Calvelli, altri dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara. Della rosa milanista saranno presenti Christian Pulisic e Santiago Gimenez, che non sono a Perth in quanto stanno recuperando dai rispettivi infortuni nel Centro sportivo di Carnago. Attese anche delegazioni di tutte le squadre maschili, femminili e del settore giovanile rossonero.

Attese inoltre le istituzioni del calcio e le istituzioni civili come il sindaco di Milano Beppe Sala, oltre alle delegazioni di club italiani e internazionali e a numerosi ex compagni di Franco Baresi. Previste delegazioni anche di Real Madrid e Barcellona.

