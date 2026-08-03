Garbo sul Milan di Amorim: "È ancora una squadre in divenire"
Intrevenuto sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Daniele Garbo è intervenuto sui più importanti temi d'attualità legati alla Serie A, soffermandosi anche su Milan ed Inter, che nella giornata di mercoledì si sfideranno a Perth in un derby pre campionato.
Inter e Milan, cosa dobbiamo aspettarci?
"Il Milan ha speso tanti soldi per Ramos, ottimo giocatore ma rimane un'incognita. Credo che il Milan sia ancora molto lontano dall'Inter, è ancora una squadra in divenire. Ci andrei molto piano. L'Inter è più avanti di tutti, ha una squadra che ha vinto lo Scudetto, ha bisogno di qualche ritocco e Marotta è sempre molto bravo a farlo. L'Inter completerà la rosa secondo le volontà di Chivu. Il suo obiettivo sarà ripetersi in Italia e tornare protagonista in Europa, almeno arrivare ai quarti o in semifinale".
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