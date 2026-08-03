Siamo ad agosto e ci sono ancora degli svincolati di lusso: la lista

Siamo ad agosto e ci sono ancora degli svincolati di lusso: la lista
Oggi alle 22:30News
di Manuel Del Vecchio
Nonostante il periodo avanzato di calciomercato ci sono ancora diversi svincolati di lusso: la lista

Lunedì 3 agosto e la lista degli svincolati di lusso è ancora molto folta: cambia il calcio e cambia anche il mercato, con diversi giocatori importanti che stanno prendendo tempo prima di decidere del loro futuro. I pesi massimi come Bernardo Silva, Lewandowski ed altri hanno già scelto, ma tra i nomi dei giocatori ancora senza contratto ci sono comunque dei nomi importanti. Questa una lista di calciatori che potrebbero essere utili anche per il Milan:

LA LISTA DEGLI SVINCOLATI DI LUSSO

Mohamed Salah, 34 anni 
Dušan Vlahović, 26 anni 
Jadon Sancho, 26 anni 
Leon Goretzka, 31 anni
Franck Kessié, 29 anni
Mauro Icardi, 33 anni
Dani Ceballos, 29 anni
Yves Bissouma, 29 anni
Fabinho, 32 anni 
Dani Carvajal, 34 anni
David Alaba, 34 anni 
Riyad Mahrez, 35 anni
Raphaël Guerreiro, 32 anni 
Diogo Leite, 27 anni