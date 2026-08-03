Siamo ad agosto e ci sono ancora degli svincolati di lusso: la lista
Lunedì 3 agosto e la lista degli svincolati di lusso è ancora molto folta: cambia il calcio e cambia anche il mercato, con diversi giocatori importanti che stanno prendendo tempo prima di decidere del loro futuro. I pesi massimi come Bernardo Silva, Lewandowski ed altri hanno già scelto, ma tra i nomi dei giocatori ancora senza contratto ci sono comunque dei nomi importanti. Questa una lista di calciatori che potrebbero essere utili anche per il Milan:
LA LISTA DEGLI SVINCOLATI DI LUSSO
Mohamed Salah, 34 anni
Dušan Vlahović, 26 anni
Jadon Sancho, 26 anni
Leon Goretzka, 31 anni
Franck Kessié, 29 anni
Mauro Icardi, 33 anni
Dani Ceballos, 29 anni
Yves Bissouma, 29 anni
Fabinho, 32 anni
Dani Carvajal, 34 anni
David Alaba, 34 anni
Riyad Mahrez, 35 anni
Raphaël Guerreiro, 32 anni
Diogo Leite, 27 anni
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan