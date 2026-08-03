MN - "Camarda è il futuro del Milan". L'ex rossonero Chaka Traorè lo esalta così

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Un estratto delle parole di Chaka Traorè dall'intervista del collega Alessandro Schiavone concessa in esclusiva per MilanNews.it

Dopo aver ripercorso gli anni trascorsi in rossonero e parlato del suo presente, nella seconda parte dell’intervista esclusiva concessa ieri a MilanNews.it (LEGGILA QUI) tramite il giornalista Alessandro Schiavone, Chaka Traorè si sofferma sui giovani talenti del vivaio milanista, Francesco Camarda e Christian Comotto, racconta il legame speciale con Paolo Maldini e ribadisce tutto il suo amore per il Milan, lasciando anche aperta la porta a un possibile ritorno in rossonero in futuro.

Ecco un breve estratto delle sue parole su Francesco Camarda:

"Francesco l’ho visto a Milanello per la prima volta quando era ancora minorenne. Per la sua mentalità e per quello che faceva già allora si vedeva che era un ragazzo diverso, che aveva qualcosa in più. Penso che sarà un grande attaccante del futuro. Ho visto che già nell’amichevole contro il Celtic ha fatto due gol. Spero con tutto il cuore che conquisti il Milan e diventi l’attaccante titolare. Gli auguro solo il meglio. Tra l’altro è un bravissimo ragazzo, intelligente e con una grande personalità. Ha la consapevolezza di avere doti importanti ma, allo stesso tempo, è umile. Farà una grande carriera.”