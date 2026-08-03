Europa League, sorteggiati gli spareggi. Le gare si giocheranno il 20 e 27 agosto

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Il sorteggio degli spareggi della UEFA Europa League 2026/27 si è svolto lunedì 3 agosto. Le gare si giocheranno il 20 e 27 agosto

Come riporta il sito della UEFA, sono stati sorteggiati oggi gli spareggi dell'Europa League 2026-2027, competizione a cui parteciperà anche il Milan che è già qualificato alla fase a campionato (sarà nella prima fascia): "Il sorteggio degli spareggi della UEFA Europa League 2026/27 si è svolto lunedì 3 agosto. Nel sorteggio sono state coinvolte un totale di 24 squadre: 12 teste di serie e 12 non teste di serie.

Sorteggio spareggi UEFA Europa League 2026/27

Trabzonspor A.Ş. (TUR) - Ferencvárosi TC (HUN) / Górnik Zabrze (POL)

KuPS Kuopio (FIN) / Universitatea Craiova (ROU) - FC Ararat-Armenia (ARM) / NK Celje (SVN)

K. Sint-Truidense VV (BEL) - Lincoln Red Imps FC (GIB) / Omonia FC (CYP)

Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) / FK Crvena Zvezda (SRB) - FC Viktoria Plzeň (CZE)

Shamrock Rovers FC (IRL) / KF Egnatia (ALB) - Lillestrøm SK (NOR)

Jagiellonia Białystok (POL) / Rangers FC (SCO) - Larne FC (NIR) / FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO)

Mjällby AIF (SWE) / ŠK Slovan Bratislava (SVK) - Pafos FC (CYP) / FC Salzburg (AUT)

PFC Levski Sofia (BUL) / FC Kairat Almaty (KAZ) - PAOK FC (GRE) / RSC Anderlecht (BEL)

KKS Lech Poznań (POL) / KÍ Klaksvík (FRO) - FC Thun (SUI) / Víkingur Reykjavík (ISL)

FC Hradec Králové (CZE) / Beşiktaş JK (TUR) - GNK Dinamo (CRO) / FK Kauno Žalgiris (LTU)

SL Benfica (POR) / Heart of Midlothian FC (SCO) - AGF Aarhus (DEN) / Sabah FC (AZE)

OFI Crete FC (GRE) - Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) / PFC CSKA Sofia (BUL)

Teste di serie in grassetto

Le partite di andata si disputeranno il 20 agosto, mentre quelle di ritorno il 27 agosto; le date e gli orari definitivi delle partite saranno annunciati in seguito".