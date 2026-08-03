Europa League, sorteggiati i playoff: possibile sfida tra Italiano e la Dinamo Zagabria

Europa League, sorteggiati i playoff: possibile sfida tra Italiano e la Dinamo ZagabriaMilanNews.it
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Oggi alle 18:10News
di Lorenzo De Angelis
Di seguito gli accoppiamenti dei playoff di Europa League, ultimo ostacolo prima di definire il tabellone completo della prossima League Phase

Definiti gli accoppitamenti degli spareggi di Europa League 2026-2027, ultimo ostacolo prima della definizione delle squadre che parteciperanno alla prossima League Phase. Di seguito le partite: 

Trabzonspor A.Ş. (TUR) - Ferencvárosi TC (HUN) / Górnik Zabrze (POL)
KuPS Kuopio (FIN) / Universitatea Craiova (ROU) - FC Ararat-Armenia (ARM) / NK Celje (SVN)
K. Sint-Truidense VV (BEL) - Lincoln Red / Omonia FC (CYP)
Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) / FK Crvena Zvezda (SRB) - FC Viktoria Plzeň (CZE)
Shamrock Rovers FC (IRL) / KF Egnatia (ALB) - Lillestrøm SK (NOR)
Jagiellonia Białystok (POL) / Rangers FC (SCO) - Larne FC (NIR) / FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO)
Mjällby AIF (SWE) / ŠK Slovan Bratislava (SVK) - Pafos FC (CYP) / FC Salzburg (AUT)
PFC Levski Sofia (BUL) / FC Kaira Almaty (KAZ) - PAOK FC (GRE) / RSC Anderlecht (BEL)
KKS Lech Poznań (POL) / KÍ Klaksvík (FRO) - FC Thun (SUI) / Víkingur Reykjavík (ISL)
FC Hradec Králové (CZE) / Beşiktaş JK (TUR) - GNK Dinamo (CRO)  / FK Kauno Žalgiris (LTU)
SL Benfica (POR) / Heart of Midlothian FC (SCO) - AGF Aarhus (DEN) / Sabah FC (AZE)
OFI Crete FC (GRE) - Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) / PFC CSKA Sofia (BUL) 