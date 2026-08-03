Europa League, sorteggiati i playoff: possibile sfida tra Italiano e la Dinamo Zagabria
Definiti gli accoppitamenti degli spareggi di Europa League 2026-2027, ultimo ostacolo prima della definizione delle squadre che parteciperanno alla prossima League Phase. Di seguito le partite:
Trabzonspor A.Ş. (TUR) - Ferencvárosi TC (HUN) / Górnik Zabrze (POL)
KuPS Kuopio (FIN) / Universitatea Craiova (ROU) - FC Ararat-Armenia (ARM) / NK Celje (SVN)
K. Sint-Truidense VV (BEL) - Lincoln Red / Omonia FC (CYP)
Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) / FK Crvena Zvezda (SRB) - FC Viktoria Plzeň (CZE)
Shamrock Rovers FC (IRL) / KF Egnatia (ALB) - Lillestrøm SK (NOR)
Jagiellonia Białystok (POL) / Rangers FC (SCO) - Larne FC (NIR) / FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO)
Mjällby AIF (SWE) / ŠK Slovan Bratislava (SVK) - Pafos FC (CYP) / FC Salzburg (AUT)
PFC Levski Sofia (BUL) / FC Kaira Almaty (KAZ) - PAOK FC (GRE) / RSC Anderlecht (BEL)
KKS Lech Poznań (POL) / KÍ Klaksvík (FRO) - FC Thun (SUI) / Víkingur Reykjavík (ISL)
FC Hradec Králové (CZE) / Beşiktaş JK (TUR) - GNK Dinamo (CRO) / FK Kauno Žalgiris (LTU)
SL Benfica (POR) / Heart of Midlothian FC (SCO) - AGF Aarhus (DEN) / Sabah FC (AZE)
OFI Crete FC (GRE) - Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) / PFC CSKA Sofia (BUL)
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